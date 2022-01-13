Источник: суррогатный алкоголь поставлялся в разные муниципалитеты ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Суррогатный алкоголь, из-за которого в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа девять человек погибли, шесть пострадали, поставлялся в разные муниципалитеты Югры. Только в Кондинском районе партия данной продукции составила около одной тыс. бутылок, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Партия суррогатного алкоголя, который привел к отравлению жителей поселка Кондинское, также поставлялась в магазины и других муниципальных образований ХМАО. Выяснилось, что у тюменского поставщика данную продукцию покупал не только сын владельца торговой точки в поселке Кондинское, но и бизнесмены в других муниципалитетах Югры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время силовики выясняют точные магазины, в которых мог оказаться суррогатный алкоголь. "По данным на настоящее время, партия с суррогатным алкоголем в Кондинском районе ХМАО составила около одной тыс. бутылок", - добавил он.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что в поселке Кондинское девять человек умерли, шесть пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, по решению суда он арестован. В отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафакт, избран домашний арест.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий после гибели жителей поселка Кондинское от употребления суррогатного алкоголя. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.