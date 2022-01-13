В ДТП под Саратовом погибли три человека

ТАСС, 13 января. Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом, грузовой газелью и легковым автомобилем в Энгельсском районе Саратовской области, передает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

"По предварительным данным, около 08:30 у поворота с. Первомайское Энгельсского района Саратовской области произошло столкновение автомобиля "Газель" (грузовая), микроавтобуса "Газель Некст" и машины Skoda Rapid. В результате ДТП две женщины и один мужчина - пассажиры автомобиля Skoda Rapid - скончались до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Информация предварительная и уточняется.