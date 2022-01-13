Более 300 бутылок из-под суррогатного алкоголя найдено возле реки в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили более 300 бутылок от суррогатного алкоголя в пойме реки Конда в Кондинском районе, где от его употребления девять человек умерли, шесть пострадали. По предварительной информации, их туда выбросил сын владельца магазина, надеясь, что весной они уплывут по реке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий обнаружили в лесу и на свалке в ХМАО около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью. Часть из них была разбита. Источник ТАСС уточнял, что суррогат мог поставляться и в другие муниципалитеты Югры, в настоящее время силовики выясняют географию возможных продаж. Общая партия суррогата составила как минимум 1 тыс. штук.

"Остатки стеклянных бутылок с этикетками с пластиковыми пробками обнаружены примерно в 300 м от зимней автодороги в пойме реки Конда в Кондинском районе. Всего было найдено около 350 бутылок. По предварительной информации, от них таким образом хотел избавиться сын владельца магазина, поскольку надеялся, что весной все это уплывет по реке", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали ранее, что в поселке Кондинское девять человек умерли, шесть пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц").

По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Ранее владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, по решению суда он арестован. В отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафакт, избран домашний арест.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий после смерти жителей поселка Кондинское от употребления суррогатного алкоголя. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.