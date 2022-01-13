Обвиняемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области не признает вину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Следствие попросит суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в убийстве предпринимателя и депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области. Вину он не признает, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в среду в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация об убийстве 11 января депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. По данным сайта администрации муниципального округа, Розин входит в местный совет депутатов со сроком полномочий до 2025 года. Подозреваемого в убийстве задержали 12 января в Нижнем Новгороде. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, для задержания подозреваемого в регионе был введен план "Перехват", разыскиваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. "В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал", - сказано в сообщении.

По данным СК, обвиняемый во время ссоры в поселке Ковернино выстрелил в депутата из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. Мужчина добрался до районной больницы и сообщил, кто совершил в отношении него преступление. В тот же вечер он скончался в реанимации от полученного ранения.

Подозреваемого в совершении преступления задержали 12 января на территории Советского района Нижнего Новгорода. Как установили следователи, обвиняемый работал под руководством потерпевшего.