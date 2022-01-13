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Три человека умерли после употребления суррогата в поселке в ХМАО

СК возбудил уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Двое мужчин и женщина умерли, еще одна женщина находится в больнице после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости в поселке Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональном СУ СКР.

По данным СУ СКР по ХМАО, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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