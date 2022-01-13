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Дело экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова
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Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО

Причин отзыва он не указал

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное им ранее в Рыбинский городской суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", - сказала собеседница агентства. 

Рыбинский городской суд 13 января должен был рассмотреть ходатайство об УДО Урлашова, отбывающего наказание за коррупцию в ИК-2 Рыбинска Ярославской области.

В 2013 году Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от Сергея Шмелева - директора компании "Радострой", которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина - к семи годам колонии. В сентябре 2018 года Урлашову было отказано в помиловании.

Теги
РоссияДело экс-мэра Ярославля Урлашова
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