Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное им ранее в Рыбинский городской суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", - сказала собеседница агентства.

Рыбинский городской суд 13 января должен был рассмотреть ходатайство об УДО Урлашова, отбывающего наказание за коррупцию в ИК-2 Рыбинска Ярославской области.

В 2013 году Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от Сергея Шмелева - директора компании "Радострой", которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина - к семи годам колонии. В сентябре 2018 года Урлашову было отказано в помиловании.