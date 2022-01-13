{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все школы Архангельска переведены на дистанционку из-за сообщений о минировании

Сообщения о минировании ранее поступали в администрацию города и арбитражный суд

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Все школы Архангельска переведены на дистанционное обучение из-за сообщений о возможном минировании, сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе регионального УФСБ по Архангельской области информацию о поступивших сообщениях подтвердили. "Поступила информация о минировании учебных заведений Архангельска, речь о школах. Проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения", - сказали в пресс-службе.

12 января в Архангельске были эвакуированы администрация города и арбитражный суд после сообщений о заложенных взрывных устройствах, которые не подтвердились.

Теги
РоссияАрхангельская область
В Пермском крае выявили незаконную вырубку леса с ущербом на 6 млн рублей
Подозреваемый вырубил около 300 кубометров хвойных деревьев
Читать полностью