Все школы Архангельска переведены на дистанционку из-за сообщений о минировании

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Все школы Архангельска переведены на дистанционное обучение из-за сообщений о возможном минировании, сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе регионального УФСБ по Архангельской области информацию о поступивших сообщениях подтвердили. "Поступила информация о минировании учебных заведений Архангельска, речь о школах. Проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения", - сказали в пресс-службе.

12 января в Архангельске были эвакуированы администрация города и арбитражный суд после сообщений о заложенных взрывных устройствах, которые не подтвердились.