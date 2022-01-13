Брошенное в Охотском море судно может нанести ущерб нацпарку "Шантарские острова"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Оставленное командой в Охотском море судно "Григорий Ловцов" может нанести ущерб морской среде нацпарка "Шантарские острова", рядом с которым оно дрейфует. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России обратился в четверг в Росприроднадзор с просьбой расследовать чрезвычайную ситуацию, говорится в письме фонда.

4 января грузовое судно "Григорий Ловцов" (порт приписки - Корсаков), находясь в Охотском море, в 20 км от Шантарских островов, было зажато льдами. На борту находились восемь членов экипажа, они подали сигнал бедствия, после чего были эвакуированы вертолетом спасателей.

"WWF, будучи обеспокоенным неопределенностью информации о сложившейся ситуации и угрозой возникновения ущерба состоянию морской среды вследствие разрушения судна во льдах, в том числе в границах национального парка "Шантарские острова", просит вас предпринять необходимые эффективные меры для защиты морской среды и акватории особо охраняемой природной территории, предварительно расследовав чрезвычайную ситуацию", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

При этом в фонде обращают внимание, что нет информации о характере и объеме груза, размещенного на борту судна, о типе и объеме оставшегося на борту топлива, и соответственно о возможной угрозе причинения ущерба морской среде в границах национального парка. Также неизвестно о мерах, предпринимаемых собственниками судна, другими ведомствами для предупреждения возможной аварийной ситуации, в том числе для обеспечения безопасной для окружающей морской среды буксировки, размещения и отстоя аварийного судна.

"Покинутое судно "Григорий Ловцов" продолжило дрейф в ледяном поле в западном-северо-западном направлении, передатчик сигналов отключился 7 января в непосредственной близости от национального парка "Шантарские острова", - уточнили в WWF.