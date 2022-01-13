Студентов медуниверситета в Архангельске эвакуировали из-за пожара

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Студентов и преподавателей Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске эвакуируют из-за пожара, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Сообщение о пожаре в одной из аудиторий в главном корпусе на Троицком проспекте поступило в 10:03 мск. Проводится эвакуация", - сказали в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе ведомтсва сообщили, что угроза возгорания в медицинском университете ликвидирована, произошло короткое замыкание в осветительном приборе.

"Автоматически по второму номеру сложности на место были направлены пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения в светильнике в аудитории на пятом этаже здания", - сказали в пресс-службе.

Всего на место выезжали 44 человека личного состава и 12 единиц пожарной и специальной техники. Была организована эвакуация студентов и персонала, на улицу вышли порядка 200 человек. Пострадавших нет.