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Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учебные занятия отменены
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 13 января. Администрация Саратова в четверг отменила занятия во всех школах города из-за эвакуации учащихся после сообщений о минировании учебных заведений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

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По данным местных СМИ, поступило несколько сообщений об угрозе взрыва в образовательных учреждениях города.

"Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", - сказала собеседница агентства.

На территории муниципального образования "Город Саратов", по данным администрации, 136 школ.

"Эвакуация происходит постепенно и после того, как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях", - добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее в четверг сообщалось об эвакуации свыше 100 школ Красноярска. В среду из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга.

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