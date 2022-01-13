На севере Москвы загорелось здание с торговыми павильонами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Движение затруднено по Сущевскому Валу в Москве из-за пожара в здании с торговыми павильонами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В доме 46, строение 2, по Сущевскому Валу произошел пожар. На месте работают пожарные, движение по ТТК в данном месте затруднено", - сказал собеседник агентства. На место для регулирования движения выехали сотрудники ГИБДД.

По данным источника, площадь возгорания составляет 200 кв. м. "Площадь пожара на Сущевском Валу составляет 200 кв. м. Горит крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части", - сказал собеседник агентства.

На месте наблюдается открытое горение.

По имеющимся сведениям, горит здание с торговыми павильонами. Люди эвакуированы. Пожарные приступили к тушению.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта в свою очередь сообщается, что движение транспорта и по дублеру в районе пожара затруднено. При этом движение по примыкающей к Сущевскому валу Октябрьской улице перекрыто.