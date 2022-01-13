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В Краснодаре возбудили дело о халатности чиновников после нападения собак на людей

По данным следствия, должностные лица, в том числе, не приняли мер по организации отлова бродячих животных и их изоляции

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц городской администрации после случаев нападения бродячих собак на людей, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

Ранее краевое следственное управление и прокуратура Краснодарского края проводили проверки по факту участившихся случаев нападения бродячих собак на людей в Краснодаре в 2020 году. Сообщалось, что были зафиксированы факты нападения, в том числе на детей, пострадавшие получили телесные повреждения.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" МО город Краснодар (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, должностные лица данного учреждения не приняли должных мер по организации работы в части отлова бродячих животных и их изоляции, а также регулирования численности безнадзорных домашних животных", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

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