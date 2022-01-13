Пожар на Сущевском Валу в Москве локализовали

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в здании с торговыми павильонами на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарных в 11:26 пожар был локализован на общей площади около 200 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Сущевском Валу горит здание с торговыми павильонами и кафе. Проведена эвакуация. Перекрывалось движение по дублеру Сущевского Вала из-за пожарной техники.