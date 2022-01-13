Следователи в Приамурье задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 января. /ТАСС/. Следователи в Благовещенске задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Амурской области.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый мужчина 1977 года рождения. <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетней")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вечером в среду в подъезде одного из домов в Благовещенске мужчина схватил девочку за руку и потащил к выходу. Ей удалось вырваться и о произошедшем сообщить родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения.