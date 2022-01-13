Занятия отменили во всех школах Самары после сообщения о минировании

ТАСС, 13 января. Все школы Самары после поступившего сообщения о минировании в четверг эвакуировали. Занятия в учебных заведениях отменили, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В связи с поступившим сигналом о возможном минировании школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, включая вторую смену", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в местных СМИ появилась информация об эвакуации ряда школ в Самаре. Речь шла о школах № 6, 10, 53, 121, 154, 144.

В четверг также сообщалось об эвакуации всех школ в Саратове, свыше 100 учебных заведений в Красноярске. Там проводятся проверки. В среду из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга.