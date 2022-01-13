В Керчи пресекли деятельность ученика, сообщившего о подготовке нападения на школу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность ученика, сообщившего из хулиганских побуждений о подготовке нападения на школу в Керчи, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В начале декабря Telegram-канал "Новости Керчи и Крыма" сообщил, что "в Керчи подросток хотел взорвать школу". Редакции "Керчьинфо" об этом сообщили родители учеников. По их данным, правоохранители задержали учащегося школы № 1 и выясняли подробности.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УМВД России по г. Керчи пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего жителя г. Керчи, осуществившего заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в учебном заведении г. Керчи Республики Крым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учащийся 9-го класса в одной из социальных сетей разослал текстовые сообщения о планируемом вооруженном нападении на общеобразовательное учреждение. "В ходе осмотра здания школы, а также прилегающей к нему территории сотрудниками правоохранительных органов взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено. В результате комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий лицо, осуществившее рассылку указанных сообщений, установлено и задержано. Злоумышленник направил сообщения с угрозами террористического характера из хулиганских побуждений по причине острой неприязни к учащимся и преподавательскому составу учебного заведения", - сообщается в пресс-релизе.

Подросток признал вину, добавили в ведомстве. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе МВД по Крыму ТАСС ранее сообщили, что полицейские составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию на родителей школьника. "В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города среди учащихся выявлены скриншоты переписки, содержащей информацию тревожного характера. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен несовершеннолетний 2006 года рождения, который, вступив в диалог с одноклассниками в одной из социальных сетей, решил пошутить, однако, посчитав свои сообщения неуместными, удалил их и удалился из чата. Переписку прочитали другие одноклассники, которые сообщили своим родителям, а те в свою очередь данную информацию передали классному руководителю", - говорится в сообщении.