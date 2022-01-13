СК возбудил дело о хищении средств на летные испытания для замены грузов на МКС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении нескольких миллионов рублей, выделенных на летные испытания для обеспечения грузопотока на МКС. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В 2012 году был заключен договор о проведении летных испытаний в части обеспечения для членов экипажа МКС необходимого грузопотока. Заказчиком выступал Роскосмос. По условиям соглашения, испытания должен был выполнить ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ).Часть работ эта организация передала в Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП). Однако расследование показало, что работы фактически не проводились, никаких отчетов и описаний работ к актам не составлялось. Сумма нанесенного государству ущерба составляет несколько миллионов рублей. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обвинение в связи с хищениями средств предъявлены бывшему директору ЦТП Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче.

В Хамовническом суде ТАСС заявили, что оба они были отправлены под стражу этим судом по ходатайству следствия.

"Икомасов и Родыч-Семенча арестованы еще в августе 2021 года. В отношении них возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С тех пор мера пресечения в виде содержания под стражу в отношении обоих обвиняемых неоднократно продлевалась", - сказали в суде.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, ЦТП был создан в августе 1997 года в форме закрытого акционерного общества. В 2019 году организация была ликвидирована.