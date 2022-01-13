Минобороны заявило к генералу Александру Оглоблину иск на 406 млн рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минобороны заявило иск на сумму 406 млн рублей к экс-главе первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майору Александру Оглоблину в качестве компенсации за махинации при поставке в войска системы связи. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Московского гарнизонного суда, где слушается уголовное дело.

"Представителем потерпевшего, которым признано Минобороны, в рамках уголовного дела Оглоблина заявлен гражданский иск на сумму более 406 млн рублей", - зачитал судья материалы дела. Представитель оборонного ведомства в судебном заседании подтвердила сумму исковых требований и отметила, что в Минобороны хотят привлечь в качестве ответчиков не только Оглоблина, но и других обвиняемых по делу. Судья отложил заседание на 21 января, дав ей время для предоставления суду расчетов, обосновывающих сумму иска.

В отношении Оглоблина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания "Воентелеком". По версии следствия, Оглоблин через структуры этой компании организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела. По словам офицера, при поставках в Вооруженные силы РФ радиостанций "Азарт" почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве.

В рамках сделки со следствием Оглоблин рассказал о причастности к делу "Воентелекома" экс-замглавы генштаба РФ Халила Арсланова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Дело Оглоблина выделено в отдельное производство.

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.