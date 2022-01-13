В Нижегородской области арестовали молодого человека по обвинению в склонении к терроризму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Житель Нижегородской области заключен под стражу по делу о склонении к участию в террористической организации, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области предъявлено обвинение 20-летнему жителю Кстовского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в совершение участия в террористической организации")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в декабре обвиняемый создал в мессенджере чат, в котором пытался склонять и вовлекать несовершеннолетних жителей Нижегородской области к участию в террористической организации. Его противоправные действия выявили и пресекли следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

"Обвиняемый вину в содеянном признал. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.