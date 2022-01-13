Виновник ДТП в Тюмени с двумя погибшими получил тюремный срок

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Водителя "Газели", из-за которого в ДТП в Тюмени погибли два человека и трое пострадали, в том числе ребенок, осудили на 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Грузопассажирская "Газель" 19 июля въехала в заднюю часть автобуса "Лиаз" 11-го маршрута, поворачивающего на конечную остановку, водитель машины был сильно пьян. В результате столкновения "Газель" полностью сгорела. В ней находились пять человек, двое из которых погибли, еще трое, в том числе ребенок, получили различные повреждения и были доставлены в больницу.

"Сегодня Ленинский районный суд Тюмени огласили приговор Владимиру Шипачеву. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц, если оно совершено в состоянии опьянения (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ), и в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание 12 лет 20 дней в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе судебной системы региона добавили, что суд взыскал с осужденного причиненный моральный вред в пользу потерпевшей в размере 200 тыс. рублей, в пользу несовершеннолетней потерпевшей - 1 млн рублей.