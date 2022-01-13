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По факту исчезновения начальника связи штаба воинской части на Ставрополье возбудили дело

Свидетельств о совершении противоправных действий в отношении военнослужащего следователи не нашли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Ставропольском крае начальника связи штаба воинской части подполковника Александра Вяткина. Об этом в четверг сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России.

"Военным следственным отделом СК России по Еланскому гарнизону расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения заместителя начальника штаба по связи - начальника связи штаба воинской части 31612 подполковника Александра Вяткина", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 16 сентября 2021 года офицер без уважительных причин не прибыл на службу. Установлено, что с 26 по 28 сентября Вяткин проживал в гостинице "Мираж" в станице Ессентукской Ставропольского края. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Следователи не обнаружили каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении противоправных действий в отношении военнослужащего. 

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