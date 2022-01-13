В Крыму осудили на 15 и 17 лет колонии организаторов цеха по производству наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Верховный суд Крыма признал виновными и приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима двух организаторов цеха по серийному производству синтетических наркотиков, оборудованного в частном доме в Красноперекопском районе региона, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ по республике.

"Вынесен приговор суда жителям Севастополя, задержанным сотрудниками УФСБ за незаконный оборот наркотических средств на территории полуострова. Установлено, что подсудимые организовали в частном домовладении Красноперекопского района цех по серийному производству синтетических наркотиков. В дальнейшем изготовленную продукцию наркодельцы сбывали жителям полуострова посредством закладок. В ходе обысков правоохранителями обнаружено более 16 кг мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости. Также изъяты предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности: лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры", - говорится в сообщении.

В августе 2021 года сообщалось, что ФСБ ликвидировала подпольную лабораторию в Красноперекопском районе Крыма. В отношении двух севастопольцев расследовалось дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере"). Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.