{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: не менее трех человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

Известно о более 20 пострадавших

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гувахати - Биканер, в четверг сошел с рейсов в восточном штате Западная Бенгалия в Индии, погибли трое человек, ранены более 20. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, с рельсов сошли не менее пяти вагонов состава. В опрокинутых вагонах заблокированы десятки людей. На месте трагедии проводится спасательная операция.

Власти Западной Бенгалии уже объявили о компенсации в размере 500 тыс. индийских рупий ($6,7 тыс.) семьям погибших, по 100 тыс. индийских рупий ($1,3 тыс.) получат раненые пассажиры поезда.

Один из очевидцев рассказал, что "произошел резкий толчок, после которого вагоны сошли с рейсов". Начато расследование инцидента. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Теги
Индия
Жителя Мурманска, обвиняемого в жестоком убийстве трех щенков, заключили под стражу
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет
Читать полностью