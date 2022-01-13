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УФСБ задержало группировку экстремистов в Ивановской области

Возбудили уголовные дела

ТАСС, 13 января. УФСБ России по Ивановской области пресекла деятельность ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "АТ-Такфир валь-Хиджра". При проведении операции задержали семь экстремистов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны семь участников запрещенного в России международного религиозного объединения "АТ-Такфир валь-Хиджра": три гражданина России и четыре гражданина Азербайджана", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Кроме того, установлено, что двое из задержанных лиц причастны к финансированию международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). В отношении них также возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности", им грозит пожизненное лишение свободы.

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