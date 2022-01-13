Суд на два месяца отправил под арест врио вице-губернатора Тамбовской области

ТАМБОВ, 13 января. /ТАСС/. Ленинский суд Тамбова арестовал врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова, подозреваемого в покровительстве хищения более 25 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография". Об этом ТАСС в четверг сообщили в прокуратуре региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

Громов был задержан после проведенных у него 1 января обысков. В отношении него возбуждены два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2020 году руководство коммерческой организации заключило 90 договоров с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для детских садов в рамках нацпроекта "Демография" на общую сумму свыше 25 млн рублей. Значительная часть указанных договоров по настоящее время не исполнена, товары не поставлены, однако оплачены в полном объеме. В ходе следственных действий установлена возможная причастность к этому руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, общее покровительство которой осуществлял Громов.

Громов работает в органах исполнительной власти почти 20 лет, на должности вице-губернатора - с февраля 2020 года, координирует работу комитетов госзаказа и управления имуществом области.