В Архангельске установили ответственных за покушение на убийство бизнесмена из огнемета

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Исполнитель и пособник в покушении на убийство предпринимателя, совершенном в 2005 году из реактивного пехотного огнемета, установлены в Архангельской области, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Вечером 4 октября 2005 года неустановленное лицо произвело выстрел из реактивного пехотного огнемета "РПО-А" в оконный проем офисного помещения, расположенного на улице Дачной в Архангельске, с целью устранения депутата Приморского района, предпринимателя Алексея Пеункова и приближенных к нему лиц. Никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в указанный момент пошли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки. По факту покушения на убийство следственными органами было возбуждено уголовное дело. Преступление было не раскрыто.

"Заместителем председателя СК РФ Александром Клаусом создана межрегиональная следственная группа, в результате работы которой удалось установить лиц, причастных к совершению данного преступления: 54-летнего и 42-летнего жителей Республики Карелия. <...> была собрана достаточная доказательственная база, одному из указанных лиц, являвшемуся пособником в совершении преступления, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Пособничество покушению на убийство шести лиц, совершенное общеопасным способом, путем предоставления орудия совершения преступления и устранения препятствий для совершения преступления")", - указано в сообщении.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что согласился помочь устранить Пеункова, который мешал вести бизнес заказчикам преступления, по личным мотивам. Первоначально планировалось устранить предпринимателя при помощи самодельного взрывного устройства с пультом дистанционного управления, заложенного в выемку в грунте при входе в офис его бизнес-партнеров. В последующем приняли решение об использовании реактивного пехотного огнемета.

Непосредственный исполнитель убийства в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство по найму. Ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство шести лиц, совершенное общеопасным способом"). Работа по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, продолжается.

Кроме того, в последующем и сам Пеунков был осужден к длительному лишению свободы за организацию убийств двух предпринимателей, а также за организацию и участие в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений с целью монополизации рынка строительного песка. Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.