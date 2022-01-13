Жителя Мурманска, обвиняемого в жестоком убийстве трех щенков, заключили под стражу

МУРМАНСК, 13 января. /ТАСС/. Жителя Мурманска, в отношении которого возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли или страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель и увечье"), заключили под стражу. Об этом в четверг сообщили в Мурманской областной прокуратуре.

"С учетом тяжести предъявленного обвинения, обстоятельств уголовного дела, личности обвиняемого Ленинским районным судом г. Мурманска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, по месту жительства обвиняемого найдено три трупа щенков (трех-четырех месяцев от рождения). Четвертому щенку удалось выжить, ему оказана медицинская помощь. "У всех собак имеются множественные как внешние, так и внутренние повреждения, их смерть наступила в результате нарушения целостности тканей головного мозга", - добавили представители прокуратуры.

Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщали, что при задержании мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.