Суд признал незаконным отказ возбудить дело после смерти Марцинкевича в СИЗО

"После гибели Марцинкевича доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении дела, мы подали жалобу сначала в первую инстанцию, потом - в апелляционную. Все они признали отказ правомерным. Тогда была подана кассация, и Кассационный суд отменил решение об отказе и вернул материалы в Челябинский областной суд на новое рассмотрение", - сказал Михальчик.

Он добавил, что сейчас продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному на основе показаний Марцинкевича, данных им перед смертью. Оно касается трех убийств, и в рамках этого расследования посмертно предъявлены обвинения и самому националисту. "В рамках этого дела мы также направим ходатайство в СК с просьбой проверить информацию о пытках, применяемых к Максиму накануне его гибели в СИЗО, также мы будем поднимать этот вопрос и в суде, когда дело туда поступит", - сказал адвокат. По его словам, следствие по этому делу почти завершено. "Однако пока у следователя есть проблемы с точным установлением причины смерти потерпевших, времени их смерти и иных обстоятельств их гибели. Поэтому по делу назначены дополнительные экспертизы", - заключил он.

В декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шесть предполагаемых соучастников Марцинкевича, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. Все задержанные стали обвиняемыми на основании показаний Марцинкевича, которые он дал в колонии в Красноярском края. Сам он до своей смерти оставался свидетелем по данному делу. Сейчас он стал обвиняемым.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению. По данным независимой экспертизы, на теле националиста после его смерти были найдены следы пыток. После смерти Марцинкевича были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания.