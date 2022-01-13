Умер пассажир вертолета, совершившего в декабре жесткую посадку в Удмуртии

ТАСС, 13 января. Пассажир вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии в конце декабря при облете нефтепровода, умер, сообщает в четверг пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 13 января скончался работник Удмуртского РНУ - бортоператор по проверке магистральных трубопроводов. Его жизнь трагически оборвалась в результате аварии вертолета Ми-2 авиакомпании "Казанское авиапредприятие", произошедшей в ходе облета магистральных нефтепроводов 27 декабря 2021 года в Удмуртской Республике, - сказано в сообощении.

В конце декабря в Удмуртии вертолет Ми-2 АО "Казанское авиапредприятие", выполнявший облет нефтепровода для АО "Транснефть - Прикамье", потерпел крушение. Его удалось обнаружить спустя несколько часов между населенными пунктами Азино и Кияик. Пилот погиб, пассажир пострадал и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.