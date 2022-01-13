{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд оправдал правозащитника Gulagu.net по делу об изнасиловании

О задержании Бориса Ушакова в Москве стало известно в июне 2020 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы в четверг оправдал координатора правозащитного проекта Gulagu.net Бориса Ушакова, которого обвиняли в изнасиловании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд вынес оправдательный приговор в отношении Бориса Ушакова", - сказали в пресс-службе суда.

О задержании Ушакова в Москве стало известно в июне 2020 года. Его обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с угрозами убийством.

Правозащитный проект Gulagu.net был создан в 2011 году. Его задачей авторы называют раскрытие случаев коррупции во ФСИН, помощь оказавшимся в местах лишения свободы и их родственникам.

Теги
Россия
При падении лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли два человека
Лифт вскрывают, на месте работают правоохранительные органы
При падении лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли два человека
Читать полностью