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При падении лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли два человека

Лифт вскрывают, на месте работают правоохранительные органы
"Президент-отель" VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM
Описание
"Президент-отель"
© VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Лифт упал в "Президент-отеле" в Москве, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В "Президент-отеле" на Большой Якиманке сорвался лифт, в результате чего погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, упавший лифт вскрывают. По предварительной информации, людей в кабине больше не было. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, выясняются причины происшествия.

Лифт предназначен для персонала, погибли рабочие, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала", - сказал собеседник агентства.

Столичный ГУ МЧС подтвердил падение лифта и гибель рабочих в "Президент-отеле" в Москве.

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