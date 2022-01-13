Вандал повредил картину ученицы Малевича в Ельцин Центре

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Неизвестный испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Ельцин Центре в Екатеринбурге, Минкультуры России обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры.

По данным издания "The Art Newspaper Russia", картину Анны Лепорской "Три фигуры" (1932-1934) из коллекции Третьяковской галереи предоставили для выставки в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне. Как отмечается в издании, полиция отказала в уголовном деле, потому что "отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", так как картина своих свойств не утратила".

"В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. "Три фигуры" департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России", - рассказали в Минкультуры.

Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич.