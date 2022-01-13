В Дагестане количество нарушений на дорогах увеличилось на 50% по итогам 2021 года

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Количество нарушений с участием автомобилистов в Дагестане по итогам 2021 года увеличилось на 50%, сообщает в четверг пресс-служба управления ГИБДД МВД по региону.

"За 2021 год выявлено почти 2,5 млн нарушений, что на 50% больше прошлого года. И в новом году эти цифры будут увеличиваться за счет установки дополнительных систем фотовидеофиксаций", - говорится в сообщении.

Отмечается,что количество ДТП в Республике Дагестан снизилось за этот период в среднем на 4%.

"В республике за 2021 год было совершено 1 384 дорожно-транспортных происшествия, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего за отчетный период в результате автоаварий погибли 307 человек и ранены 1 918", - добавили в пресс-службе.