Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта в "Президент-отеле" в Москве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело после падения лифта в "Президент-отеле" на Большой Якиманке, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сказала она.

В четверг вечером в "Президент-отеле" упал лифт, в результате чего погибли два человека. Оба погибших - рабочие, которые занимались ремонтом лифта, который был предназначен для персонала отеля. Предварительная причина падения - нарушение техники безопасности. Столичная прокуратура по данному факту начала проверку.