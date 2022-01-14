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Источник: при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли граждане Армении

Жертвами ЧП стали двое мужчин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мужчины, которые погибли в результате падения сорвавшегося лифта в "Президент-отеле" в Москве, оказались гражданами Армении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оба мужчины, которые погибли при падении лифта, - граждане Армении", - сказал собеседник агентства.

В четверг вечером в "Президент-отеле" упал лифт, в результате чего погибли два человека. Оба погибших - рабочие, они занимались ремонтом лифта, который предназначен для персонала отеля. Предварительная причина ЧП - нарушение техники безопасности. Столичная прокуратура начала проверку, а следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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Россия
Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта в "Президент-отеле" в Москве
В результате ЧП погибли два человека
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