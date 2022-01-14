Рядом с Курильскими островами произошли пять землетрясений за сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали за последние 24 часа рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 4,0. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Произошло пять землетрясений магнитудой от 2,8 до 4,0. Эпицентры располагались как у южной группы Курил, так и у северной. Глубина очагов - от 16 километров до 62 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.