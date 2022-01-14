Суд в Москве оправдал адвоката, обвиняемую в организации убийства бывшего мужа

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы оправдал адвоката из Тульской области Анастасию Старченкову, обвиняемую в организации заказного убийства своего бывшего мужа из-за имущественного конфликта. Об этом сказано в тексте приговора, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд приговорил оправдать Старченкову Анастасию Евгеньевну по обвинению в совершении преступления по ч. 3. ст. 33, ч.1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на организацию убийства по найму") за ее непричастностью к совершению преступления", - сказано в документе. Отмечается, что сразу после этого адвоката отпустили из СИЗО, где она содержалась до решения суда.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы журналистам сообщили, что во время бракоразводного процесса у Старченковой возникли финансовые противоречия с мужем, топ-менеджером одного из коммерческих банков. Как заявили в надзорном ведомстве, по этой причине в марте 2020 года адвокат решила нанять киллера, для чего обратилась к своему знакомому - спортсмену Владиславу Аралину, приезжему из Северной Осетии. Он подобрал исполнителя, который согласился устранить экс-супруга за 3,1 млн рублей. Однако тот решил сотрудничать с правоохранительными органами, после чего Старченкову и Аралина задержали и поместили в СИЗО. Таким образом, свой преступный умысел, по версии стороны обвинения, фигуранты дела не довели до конца.

"Вердиктом присяжных заседателей признано недоказанным, что вышеуказанное деяние совершила Старченкова А. Е.", - отмечается в тексте приговора. Указывается, что присяжные при этом пришли к мнению, что вина Аралина полностью доказана. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств (признание Аралиным своей вины, раскаяние, наличие у него спортивных наград и достижений, наличие бабушки пенсионного возраста, положительную характеристику от ряда свидетелей). Он был приговорен к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на год и шесть месяцев.