На юге Сахалина сгорел оздоровительный комплекс площадью 700 кв. м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Пожарные тушат оздоровительный комплекс "Дельфин" в городе Невельске на юге Сахалина. Огонь уже охватил всю территорию комплекса, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела крыша и чердачное помещение здания, на данный момент здание горит по всей площади - 700 кв. м.", - рассказали в управлении.

По информации ГУ МЧС, сообщение о пожаре диспетчеру поступило в 08:41 (00:41 мск). Первый пожарный расчет прибыл через три минуты. Сейчас на месте работают 12 сотрудников и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области, три человека и одна единица техники добровольной пожарной дружины.

Тушение затрудняется неблагоприятными метеоусловиями. На Сахалине третий день бушует циклон с метелями и штормовым ветром. Причины возгорания будут устанавливаться после полной ликвидации возгорания. Информация о наличии пострадавших пока не сообщается.

Оздоровительный комплекс "Дельфин" состоит из бассейна, сауны и мини-гостиницы. Известно, что до пожара комплекс не работал, поэтому посетителей в нем быть не могло.