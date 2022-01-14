В Хабаровске возбудили дело после поножовщины в интернате

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после конфликта двух 17-летних подростков в школе-интернате №3, во время которого один нанес удар ножом другому в область груди. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Северным межрайонным следственным отделом города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказали в управлении.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Другого подростка заключили под стражу.

Как уточнили журналистам в прокуратуре Хабаровского края, пострадавший подросток получил проникающее колото-резаное ранение. Его прооперировали в детской краевой клинической больнице им. А.К.Пиотровича. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будут дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.