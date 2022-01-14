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В Красноярске второй день подряд эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Сигналы поступают на электронные почты образовательных учреждений

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Эвакуация учащихся и персонала нескольких школ проходит в Красноярске второй день подряд, сообщили ТАСС в управлении образования города.

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В четверг из-за ложных сигналов о минировании были эвакуированы учащиеся и персонал 111 школ Красноярска, а также посетители и работники трех торгово-развлекательных центров.

"В отдельных школах города идет эвакуация", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, в скольких школах она проводится. "Мы эвакуировались в детский сад", - сообщил ТАСС один из преподавателей школы №143.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, сигналы об угрозе терактов поступают на электронную почту учреждений.

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