СМИ: четыре человека погибли на севере Японии в результате снегопадов

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощных снегопадов на самом северном японском острове Хоккайдо. Об этом сообщило в пятницу национальное общественное телевидение со ссылкой на данные полиции.

Погибшие попали под завалы или же получили смертельные травмы во время работ по уборке снега.

В четверг на Хоккайдо из-за снегопадов отменили более 60 авиарейсов. В результате сотни пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропортах, поскольку метели парализовали движение наземного транспорта.

В пятницу на Хоккайдо вновь ожидаются снегопады, там уже отменены более 30 внутренних авиарейсов.