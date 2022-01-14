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СМИ: четыре человека погибли на севере Японии в результате снегопадов

По информации национального общественного телевидения, погибшие попали под завалы или получили смертельные травмы во время работ по уборке снега

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощных снегопадов на самом северном японском острове Хоккайдо. Об этом сообщило в пятницу национальное общественное телевидение со ссылкой на данные полиции.

Погибшие попали под завалы или же получили смертельные травмы во время работ по уборке снега.

В четверг на Хоккайдо из-за снегопадов отменили более 60 авиарейсов. В результате сотни пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропортах, поскольку метели парализовали движение наземного транспорта.

В пятницу на Хоккайдо вновь ожидаются снегопады, там уже отменены более 30 внутренних авиарейсов.

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