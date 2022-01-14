Суд в Новосибирске на полгода продлил арест экс-кандидату в мэры города Сергею Проничеву

"Было рассмотрено ходатайство гособвинения о продлении фигуранту меры пресечения. Суд продлил Проничеву срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 28.06.2022", - сообщили в управлении.

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил арест бизнесмену Сергею Проничеву, который вместе с журналистом Алексеем Сальниковым обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, до 28 июня 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в управлении судебного департамента региона в пятницу.

Как сообщал ранее источник ТАСС в правоохранительных органах, дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной властей. Сальников разместил фильм в интернете, но через некоторое время удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли Проничева в совершении преступления источник не сообщил. В конце апреля стало известно о третьем фигуранте дела - бывшем медиаменеджере и журналисте Евгении Кузьменко.

Сальников до 2019 года работал на новосибирском телеканале ОТС. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. Баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года, но не прошел в него.

Сергей Проничев - основатель компании "Сибирский бальзам", производившей крепкий алкоголь. Она была основана в 1990-е годы и обанкротилась в 2011 году. Проничев также занимался общественной деятельностью в организации "ЖКХ-контроль". В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска от Партии роста, но снял свою кандидатуру за две недели до выборов.