Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до девяти

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе в четверг с рельсов поезда на востоке Индии составило не менее девяти человек, травмы получили по меньшей мере 45 человек, состояние 10 из них - тяжелое. Об этом сообщает в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

Ранее этот телеканал сообщал о трех погибших и более 20 раненых.

Не менее 12 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Гувахати - Биканер, сошли в четверг с рельсов в восточном индийском штате Западная Бенгалия в районе города Майнагури. Причины катастрофы в настоящее время выясняются.

На месте инцидента проводится спасательная операция. Не исключено, что в вагонах еще могут оставаться пострадавшие.

Власти Западной Бенгалии объявили о компенсации в размере 500 тыс. индийских рупий ($6,7 тыс.) семьям погибших, по 100 тыс. индийских рупий ($1,3 тыс.) получат пассажиры поезда, получившие травмы.