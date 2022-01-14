Руководителя турфирмы в Хабаровском крае отправили в колонию за обман 86 человек

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил к 3,5 года колонии руководителя туристической фирмы за мошенничество с путевками на 12,6 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Приговором Центрального районного суда Хабаровска осуждена руководитель туристической фирмы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах"). <...> Суд приговорил виновную к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

45-летняя жительница Хабаровска с подельником предоставила в налоговый орган сведения о подставном лице, как о единственном учредителе и директоре ООО "Райдо". После чего, используя подконтрольное ей общество, организовала работу туристического агентства. В 2019-2020 годах она выдавала туристам подложные путевки, не бронируя у туроператоров готовые туристические продукты. Переданными ей в качестве оплаты туров деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Потерпевшими по делу признаны 86 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 12,6 млн рублей.

Соучастнику ранее суд назначил штраф.