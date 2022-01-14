СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом "Аэропракт-22", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на борту воздушного судна находились командир, который является собственником самолета, и один пассажир. Они доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"Пострадавшие, их, по уточненным данным, двое, с тяжелыми сочетанными травмами будут доставлены в больницу Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края в пятницу.

По данным источника, причиной инцидента стала ошибка пилотирования.

"Предварительная версия произошедшего - ошибка пилотирования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.