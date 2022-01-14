В Подмосковье задержали мужчину, который избил девятилетнего ребенка

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который на детской площадке в Чехове избил девятилетнего ребенка, а потом окунул его лицом в сугроб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Полицейские <...> доставили в отдел полиции 39-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в нанесении побоев несовершеннолетнему. Установлено, что злоумышленник, находясь на детской площадке в городе Чехове-3, толкнул девятилетнего мальчика в сугроб, после чего схватил его за шею и стал окунать лицом в снег. Прохожие, заметив происходящее, задержали нападавшего и вызвали полицейских", - сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (по ст. 116 УК РФ), ему может грозить до двух лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.