В Севастополе из-за гололеда столкнулись 13 машин

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу на участке дороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Из-за гололеда столкнулись 13 автомобилей, три человека получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

"Из-за образования гололедицы на дорожном покрытии участка автодороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь в районе моста через реку Бельбек произошло столкновение 13 автомобилей. В настоящее время известно, что участниками ДТП стал один "Камаз", два фургона "Газель" и 10 легковых автомобилей. Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека", - сообщил представитель МВД.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшим была оказана помощь на месте. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые оказывают помощь участникам аварии и регулируют дорожное движение. В пресс-службе добавили, что в связи с резким изменением температуры воздуха и выпадением осадков в Севастополе значительно увеличился риск возникновения подобных аварий.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что из-за непогоды перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Для доставки пассажиров организована работа автобусов.