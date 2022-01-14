В Воронеже 17 января начнется суд над срочником Макаровым, который убил трех сослуживцев

ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Суд по уголовному делу солдата-срочника Антона Макарова, который 9 ноября 2020 года расстрелял на воронежском военном аэродроме Балтимор трех сослуживцев, состоится 17 января в здании Воронежского гарнизонного военного суда. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Так как большинство свидетелей и сам Макаров находятся здесь под стражей, то из второго Западного окружного военного суда в Воронеж прибыл судья, и на базе нашего суда будет рассматривать это дело. В понедельник состоится первое предварительное слушание в закрытом судебном заседании", - сказал он.

Солдат-срочник Антон Макаров, которому вменяют убийство троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, проходил психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского и лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа Воронежского областного клинического психолого-неврологического диспансера.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель 2-го Западного окружного военного суда, в ходе рассмотрения дела по существу будет вынесен вопрос о применении к Макарову мер медицинского характера.