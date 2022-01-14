Шесть человек пострадали при взрыве на газовой АЗС в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 14 января. /ТАСС/. Взрыв произошел на газозаправочной станции в Улан-Удэ, пострадали шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

"В результате ЧП, по предварительной информации, пострадали шесть человек, они доставлены в медучреждение", - сообщили в министерстве.

Взрыв произошел днем на ул. Ботанической. Рядом с ГЗС расположены автомастерские и АЗС.

На месте работают пожарные, сотрудники ГИБДД перекрыли ближайшие дороги.

По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле, перевозившем газовые баллоны. Пожар после взрыва затронул и административное здание ГЗС. По информации ГУ МЧС, площадь пожара составляет 40 кв. м.