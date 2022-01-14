В Калининградской области шторм повалил 20 деревьев

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Циклон со штормовым ветром до 26 м/с обрушился на Калининградскую область. Отмечены сбои в электроснабжении 13 поселков, порывами ветра повалены, в том числе на дороги, порядка 20 деревьев, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пятницу в Главном управлении МЧС по региону.

"По области зафиксировано падение порядка 20 деревьев, муниципалитеты самостоятельно справляются с расчисткой дорог от них, помощь спасателей здесь потребовалась лишь один раз. Пострадавших из-за стихии нет", - сказали в пресс-службе управления.

По данным компании "Россети Янтарь", в области зафиксированы сбои в электроснабжении 13 поселков в Зеленоградском и Светловском районах, ведутся ремонтные работы. В МЧС уточнили, что нарушения энергоснабжения социально значимых объектов нет.

В калининградском Гидрометцентре ТАСС сообщили, что максимальная скорость ветра фиксируется в районе поселка Храброво - при порывах до 26 м/с, в Балтийске - до 24 м/с. В Калининграде зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Возможно усиление до 27 м/с, но во второй половине дня ветер начнет стихать, сообщил представитель метеослужбы.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, сбоев в приеме и отправке авиарейсов нет.